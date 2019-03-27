Бистрович не узнал Головина по фотографии в PES 2019. Бийол не угадал Черышева

Полузащитники ЦСКА Яка Бийол и Кристиян Бистрович приняли участие в челлендже "Узнай партнера", где необходимо угадывать футболистов по фотографии из игры PES 2019, сообщает официальный Youtube-канал красно-синих.

Бийол быстро смог узнать бывшего хавбека ЦСКА, а ныне игрока "Монако" Александра Головина, хотя словенец пришел в команду за месяц до ухода россиянина. Бистрович долго пытался понять кто изображен на фото. Отметим, что 20-летний хорват перешел в стан москвичей в январе 2018 года.

Футболисты отгадали бывших игроков ЦСКА: братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Бистрович и Бийол не узнали полузащитника сборной России и "Валенсии" Дениса Черышева.