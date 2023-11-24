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Билялетдинов считает непредсказуемым исход матча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о предстоящей встрече железнодорожников с «Крыльями Советов» в 16-м туре РПЛ.

«В этом матче ни одну из команд нельзя считать фаворитом. Исход этой встречи непредсказуем. Предугадать результат вообще невозможно», — цитирует Билялетдинова Vprognoze.ru.

Матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 25 ноября, в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.

Самарская команда на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками. У железнодорожников 24 очка и 7-я позиция.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11330510-diniyar-bilyaletdinov-ocenil-shansy-sopernikov-v-matche-lokomotiva-i-krylev-sovetov.html
Динияр Билялетдинов
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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Зенит – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Динамо
 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
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 - : -
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