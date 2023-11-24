Билялетдинов считает непредсказуемым исход матча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о предстоящей встрече железнодорожников с «Крыльями Советов» в 16-м туре РПЛ.

«В этом матче ни одну из команд нельзя считать фаворитом. Исход этой встречи непредсказуем. Предугадать результат вообще невозможно», — цитирует Билялетдинова Vprognoze.ru.

Матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 25 ноября, в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.

Самарская команда на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками. У железнодорожников 24 очка и 7-я позиция.