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Биджиев считает, что бывший форвард «Балтики» Мусаев усилит ЦСКА

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший вратарь ЦСКА и главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев прокомментировал покупку армейцами нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева.

«Прежде всего нужно отметить, что Мусаев является воспитанником академии ЦСКА. В принципе, на профессиональном уровне он проявляет себя достаточно неплохо. Участвовал в матчах Премьер-лиги, обладает определенным соответствующим опытом. 22 года как раз очень хороший возраст. Считаю, для ЦСКА это удачное приобретение. Мусаев не просто перспективный — он уже сейчас может приносить армейцам пользу. Опять-таки, его хорошо знают в ЦСКА, поскольку он воспитанник этого клуба.
Я не думаю, что результативность Мусаева в «Балтике» говорит о том, сколько он станет забивать в ЦСКА. Если он будет выигрывать конкуренцию в клубе и иметь достаточное количество игрового времени, то наверняка сможет проявить себя с положительной стороны», — приводит «Евро-Футбол.ру» слова Мусаева.

В сезоне-2023/24 Мусаев забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за «Балтику» во всех турнирах.

ЦСКА объявил о покупке Мусаева 19 декабря. Клуб подписал контракт с 22-летним россиянином до конца сезона-2027/28.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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