Биджиев считает, что бывший форвард «Балтики» Мусаев усилит ЦСКА

Бывший вратарь ЦСКА и главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев прокомментировал покупку армейцами нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева.

«Прежде всего нужно отметить, что Мусаев является воспитанником академии ЦСКА. В принципе, на профессиональном уровне он проявляет себя достаточно неплохо. Участвовал в матчах Премьер-лиги, обладает определенным соответствующим опытом. 22 года как раз очень хороший возраст. Считаю, для ЦСКА это удачное приобретение. Мусаев не просто перспективный — он уже сейчас может приносить армейцам пользу. Опять-таки, его хорошо знают в ЦСКА, поскольку он воспитанник этого клуба.

Я не думаю, что результативность Мусаева в «Балтике» говорит о том, сколько он станет забивать в ЦСКА. Если он будет выигрывать конкуренцию в клубе и иметь достаточное количество игрового времени, то наверняка сможет проявить себя с положительной стороны», — приводит «Евро-Футбол.ру» слова Мусаева.

В сезоне-2023/24 Мусаев забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за «Балтику» во всех турнирах.

ЦСКА объявил о покупке Мусаева 19 декабря. Клуб подписал контракт с 22-летним россиянином до конца сезона-2027/28.