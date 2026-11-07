Биджиев о поражении «Факела» от «Динамо»: «Все складывалось так, что мы должны были забирать очки»
Главный тренер «Факела» Хасанби Биджиев поделился с «СЭ» мнением о поражении от московского «Динамо» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ.
— Хасанби Эдуардович, во-первых, поздравляю с дебютом в «Факеле». К сожалению, ваша команда пропустила на последних минутах. Как считаете, могло ли все сложиться иначе?
— Все складывалось так, что мы должны были забирать очки. Надо было реализовывать шансы, которые мы создавали. Создали не один, не два, а несколько достаточно хороших моментов. Конечно, надо уметь ставить точку.
— Не было ли желания заменить Тодоровича раньше, учитывая, что у него была желтая карточка?
— Не было, потому что у нас дефицит латералей. Поэтому были вынуждены держать его.
— Впереди двухнедельная пауза. Как планируете ее провести? Будет ли сыгран товарищеский матч с кем-нибудь?
— Нет, товарищеских матчей не будет в связи с тем, что пауза короткая — короче, чем была предыдущая. Соответственно, нам нужно посвятить время тренировочной работе. Нам есть что наигрывать, есть над чем работать.
— В махачкалинском «Динамо» вы преимущественно действовали по схеме 3-4-3. Стоит ли ждать того же в «Факеле», или вы оставите нынешнюю конфигурацию 3-5-2?
— Конфигурация — это просто цифры. Мы по ходу матча перестраивались и в 4-4-2, и в 3-4-3, и в 4-4-1-1. Мы реагируем на то, что делает соперник. Соперник вышел на второй тайм в 3 защитника — мы сразу перестроились на 3 нападающих.
«Динамо» набрало 31 очко и лидирует в чемпионате России. «Факел» с 6 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.
В 15-м туре «Факел» встретится с «Акроном» 21 ноября. Днем позже «Динамо» сыграет с «Краснодаром».
(Арсений Ерихонов)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2