Биджиев о поражении «Факела» от «Динамо»: «Все складывалось так, что мы должны были забирать очки»

Главный тренер «Факела» Хасанби Биджиев поделился с «СЭ» мнением о поражении от московского «Динамо» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Хасанби Эдуардович, во-первых, поздравляю с дебютом в «Факеле». К сожалению, ваша команда пропустила на последних минутах. Как считаете, могло ли все сложиться иначе?

— Все складывалось так, что мы должны были забирать очки. Надо было реализовывать шансы, которые мы создавали. Создали не один, не два, а несколько достаточно хороших моментов. Конечно, надо уметь ставить точку.

— Не было ли желания заменить Тодоровича раньше, учитывая, что у него была желтая карточка?

— Не было, потому что у нас дефицит латералей. Поэтому были вынуждены держать его.

— Впереди двухнедельная пауза. Как планируете ее провести? Будет ли сыгран товарищеский матч с кем-нибудь?

— Нет, товарищеских матчей не будет в связи с тем, что пауза короткая — короче, чем была предыдущая. Соответственно, нам нужно посвятить время тренировочной работе. Нам есть что наигрывать, есть над чем работать.

— В махачкалинском «Динамо» вы преимущественно действовали по схеме 3-4-3. Стоит ли ждать того же в «Факеле», или вы оставите нынешнюю конфигурацию 3-5-2?

— Конфигурация — это просто цифры. Мы по ходу матча перестраивались и в 4-4-2, и в 3-4-3, и в 4-4-1-1. Мы реагируем на то, что делает соперник. Соперник вышел на второй тайм в 3 защитника — мы сразу перестроились на 3 нападающих.

«Динамо» набрало 31 очко и лидирует в чемпионате России. «Факел» с 6 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В 15-м туре «Факел» встретится с «Акроном» 21 ноября. Днем позже «Динамо» сыграет с «Краснодаром».

(Арсений Ерихонов)