Экс-футболист «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от «Ростова» (0:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

— У «Спартака» была слабая игра — в креативе, в созидании, — сказал Мостовой «СЭ». — Ничего заметного сегодня не было, даже моментов голевых я не увидел. «Спартак» ничего не создал, за исключением последних минут, когда наваливал мяч в надежде на Жиго, Джикию, Соболева.

Надо сказать, что и судья помог. Вторая желтая карточка вообще высосана откуда-то. (Хаджикадуничу на 74-й минуте. — Прим. «СЭ»). Человек сидит с желтой карточной, идет в отбор, ничего не делает — соперник имитирует, падает, кривляется. Ничего ж не было вообще. А «Спартак» за 20 минут в большинстве ничего не смог создать. «Спартак» играл безобразно, а «Ростов» надо похвалить, поблагодарить. У них впереди же проблемы — они продали главного нападающего. Заметно было, что не хватало игрока, который может убежать, зацепиться. «Ростов» в меньшинстве спокойно справился, с не меньшими проблемами — Норманн не играл, например.

— «Спартак» претендует на чемпионство. В таких играх надо показывать свои амбиции?

— Это «Ростов», а не «Уфа». «Спартак» тоже побеждал, не сказать, что должен был выигрывать. Ту же игру с «Химками» вспомнить. Игры 3-4 должны были терять очки, а набирали. Может быть, настало время, когда им не повезло с набором очков. Но сегодня и не было игры на победу — проиграли, ничего не показав. (Константин Колмаков)