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Безбородов и Левников не получили назначений на тур РПЛ после матча «Спартак» — «Краснодар»

16:39

РФС назвал арбитров на матчи 13-го тура Тинькофф-РПЛ.

Примечательно, что назначений не получили Владислав Безбородов и Николай Левников. Безбородов судил игру 12-го тура «Краснодар» — «Спартак» (1:3), Левников работал ВАР.

После игры гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг в резкой форме раскритиковал судейство.

Уже второй тур подряд не получает назначений Михаил Вилков, которого обвиняли в нарушении протокола в игре «Краснодар» — «Рубин» (3:1) в 11-м туре.

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