Бейл заявил, что переход Депая пойдет на пользу РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая в РПЛ.

«Всегда буду рад ему! Да и РПЛ приезд Мемфиса пойдет только на пользу. Такой трансфер вызовет интерес у зрителей», — сказал Бейл «СЭ».

30 июня Депай покинул «Атлетико» в связи с истечением контракта. Он играл за команду с января 2023 года и провел 40 матчей, забив 13 голов. На данный момент Депай выступает на Евро-2024 в составе сборной Нидерландов.