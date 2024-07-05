Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

Бейл заявил, что переход Депая пойдет на пользу РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая в РПЛ.

«Всегда буду рад ему! Да и РПЛ приезд Мемфиса пойдет только на пользу. Такой трансфер вызовет интерес у зрителей», — сказал Бейл «СЭ».

Гленн Бейл. «Миранчук очень удивился, услышав в «Аталанте» русскую речь. Это я научил Хатебура!» Интервью Гленна Бейла

30 июня Депай покинул «Атлетико» в связи с истечением контракта. Он играл за команду с января 2023 года и провел 40 матчей, забив 13 голов. На данный момент Депай выступает на Евро-2024 в составе сборной Нидерландов.

Мемфис Депай
РПЛ
Гленн Бейл
2
1
Читайте также
В сборной Германии отказались от встреч с женами и подругами вне стадионов Евро
Трусова возобновила тренировки и хочет вернуться в спорт
Орбан назвал позиции РФ и Украины по конфликту далекими друг от друга
В Месси вселился Смолов, но вратарь спас чемпионов от позора. Что произошло в матче Аргентина – Эквадор на Кубке Америки
Российские специалисты изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS
Шольц рассмеялся после вопроса журналиста о поездке Орбана в Москву
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Агент Тюкавина: «У Кости сейчас главное — семья и новый сезон с «Динамо»
«Ростов» объявил о переходе Родриго Саравии
Воспитанник «Краснодара» Кокарев присоединился к «Химкам»
«Зенит» и «Спартак» готовы пошуметь. Кто станет трансферным чемпионом лета? Колонка Казакова
«Миранчук очень удивился, услышав в «Аталанте» русскую речь. Это я научил Хатебура!» Интервью Гленна Бейла
Бейл рассказал, почему пропустил всю весеннюю часть РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голландский защитник «Крыльев» рассказал, почему проникся российской культурой

Бейл — о коронной песне в караоке: «Memories рэпера Macan. Готов пойти на его концерт в Самаре!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости