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Берг, Вандерсон, Петров и Кайю рискуют не сыграть с ПАОК

16:39
Маркус Берг. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маркус Берг. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Четыре футболиста «Краснодара» рискуют пропустить ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом. Игра пройдет 30 сентября в Салониках (Греция).

По информации «СЭ», встречу с большой долей вероятности пропустят нападающие Вандерсон и Маркус Берг. Бразильский форвард был заменен по ходу матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:1). Также, под вопросом участие в матче с ПАОКом защитников Сергея Петрова и Кайю.

В первом матче «быки» одержали победу над греками со счетом 2:1.

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