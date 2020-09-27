Берг, Вандерсон, Петров и Кайю рискуют не сыграть с ПАОК
16:39
Четыре футболиста «Краснодара» рискуют пропустить ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом. Игра пройдет 30 сентября в Салониках (Греция).
По информации «СЭ», встречу с большой долей вероятности пропустят нападающие Вандерсон и Маркус Берг. Бразильский форвард был заменен по ходу матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:1). Также, под вопросом участие в матче с ПАОКом защитников Сергея Петрова и Кайю.
В первом матче «быки» одержали победу над греками со счетом 2:1.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»
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