Березуцкий отказал фанатам в фото из-за коронавируса

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий отказал фанатам в совместном фото после матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1). 38-летний специалист объяснил свое решение боязнью заболеть коронавирусом.

— Нам запрещают (фотографироваться), — ответил Березуцкий на просьбу болельщиков. — Сейчас заболеет вся команда, и будет то же самое, что с «Ротором». (Севастиан Терлецкий)

ЦСКА с 13 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 14 баллов и вторая строчка.