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Березовский рассказал, что изменилось в «Сочи» после ухода Точилина

11:27
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский рассказал, в каком состоянии подходит команда к матчу 17-го тура чемпионата России против «Уфы» после увольнения Александра Точилина.

— Когда уходит главный тренер после каких-то неудач, то у команды случается встряска, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — В первую очередь, психологического плана. Думаю, у нас произошло то же самое.

У нас остались все те же люди. Так что тяжело что-то менять. Возможно, немного тренировки поменялись: больше эмоций стало, меньше тактики. Перемены только в этом.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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