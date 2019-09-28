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Бенедикт Хеведес: «Зенит» нанес мало ударов? Это заслуга обороны и всей команды"

22:28
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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес оценил действия защиты в матче 11-го тура с «Зенитом» (1:0).

-Я думаю, мы хорошо сыграли в конце встречи, — сказал Хеведес. — Могу сказать, что мы заслужили эту победу. У «Зенита» было не так возможностей забить, в то время как у нас было несколько хороших моментов. Плюс хорошо отыграли в обороне.

-У «Зенита» была всего один по-настоящему опасный удар по воротам Гильерме в сегодняшнем матче. Удивлены этому?

-Это хороший знак для нас. Я считаю, что это заслуга защиты, заслуга всей команды. Это должно быть сигналом для нас — что мы можем давать отпор большим командам.

Все вместе должны прогрессировать. Во вторник нас ждёт другой вызов. Мы должны быть готовы. (Константин Колмаков)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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