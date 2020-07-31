Бенедикт Хеведес: «Мне важно находиться рядом с сыном»

Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес объяснил, почему принял решение завершить профессиональную карьеру в 32 года.

— Конечно, я заметил, что восстановление стало занимать больше времени. Долгое время мне удавалось компенсировать это своим опытом. Но недавно я путешествовал с женой и ребенком по югу Франции и почувствовал, насколько важно для меня находиться рядом с сыном.

Футбол внезапно стал для меня таким неважным. Нашему сыну 21 месяц, и, к сожалению, у меня не было возможности проводить с ним много времени в Москве. Как семейный человек я очень страдал от этого. Завершение карьеры — тяжелый шаг. Мне нравилось играть в футбол вплоть до последнего момента, — передает слова Хеведеса Spiegel.

Напомним, что в начале июня этого года Хеведес расторг контракт с московским «Локомотивом», а 31 июля объявил о завершении карьеры. Бенедикт также защищал цвета «Ювентуса» и «Шальке-04», воспитанником которого является. Защитник также становился чемпионом мира в составе сборной Германии.