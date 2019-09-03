Беленов считает, что на старте сезона «Уфа» могла сыграть лучше

Голкипер «Уфы» Александр Беленов оценил старт команды в чемпионате России. После восьми туров команда из Башкортостана занимает 10-е место с 10 очками.

— Тяжело сказать, первые два тура я не играл, — цитирует ProSportStory Беленова. — Наверное, по тем матчам, что провел, могли сыграть лучше — и в Туле, и с «Оренбургом». Но, что заслужили, то и имеем.

Нам дали немного выходных, чуть-чуть отдохнем, потом будем готовиться в Уфе в двухразовом режиме, потом контрольный матч у нас намечается — и после этого недельный цикл перед «Динамо».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр