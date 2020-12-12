Голкипер «Уфы» Александр Беленов после поражения от «Ротора» (0:1) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ обрушился с критикой на судейство.

На 67-й минуте встречи главный арбитр Василий Казарцев не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и не удалил их игрока Беку Микелтадзе. В том моменте нападающий волгоградцев ладонью левой руки парировал удар Тимура Жамалетдинова. Мяч был послан в направлении ворот. Если бы судья определил, что Микелтадзе сфолил, помимо назначения пенальти следовало бы наказать футболиста желтой карточкой. Она стала бы для форварда второй, и ему пришлось бы покинуть поле.

В действия Казарцева вмешались видеоассистенты Станислав Васильев и Тихон Калугин. Они провели проверку, решили, что судья ошибся и предложили ему изучить видеозапись на мониторе. Рефери посмотрел повторы и даже после этого оставил свой вердикт в силе.

«Вроде бы вратарь в зеленой майке. Зачем смотреть ВАР, если ты даже не видишь там очевидного?! Парень играет рукой. Это пенальти и вторая желтая карточка при счете 0:0. Мне очень стыдно, что в нашем футболе происходит такое. Усилия футболистов и персонала, спонсоров и болельщиков можно смыть в унитаз одним решением?» — написал Беленов в сториз с своем Instagram.