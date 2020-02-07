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Беланда вслед за «Спартаком» отклонил предложение «Рубина»

20:30
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Полузащитник «Галатасарая» Юнес Беланда отклонил предложения «Рубина», информирует Sporx. Ранее 29-летний хавбек отказался переходить в «Спартак».

Как отмечается, «Галатасарай» все еще хочет расстаться с марокканцем до закрытия зимнего трансферного окна.

Беланда выступает за «Галатасарай» с 2017 года. В этом сезоне хавбек провел 13 матчей в чемпионате Турции и забил 3 гола (все — с пенальти). Его контракт рассчитан до лета 2021 года.

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