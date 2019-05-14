Бекао рассказал, что хочет выучиться на тренера по физподготовке

Защитник ЦСКА​ Родригу Бекао рассказал, какую бы профессию выбрал, если бы не удалось стать футболистом.

– Высшего институтского образования у меня нет, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос, – сказал Бекао в интервью клубному YouTube-каналу. – Наверное, я все равно был бы кем-то из мира футбола, нашел себе другую профессию в этой сфере.

Сейчас я задумываюсь о том, чтобы по окончании карьеры пойти в институт и поучиться основам физподготовки, чтобы быть тренером или преподавателем в этой области. Это моя мечта, и я надеюсь, что у меня найдется на это время.

В текущем сезоне 23-летний бразилец провел за ЦСКА 34 матча.