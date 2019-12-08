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Байрамян и Попов отметили победу над «Спартаком» зажигательными танцами

22:47
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Telegram-канал «Желто-синие будни» опубликовал видео из раздевалки «Ростова» после победы над «Спартаком» (4:1) в 19-м туре чемпионата России.

На видео показано, как в раздевалке танцуют Хорен Байрамян и Ивелин Попов. Байрамян был признан лучшим игроком матча. Попов сначала не забил пенальти, но отметился результативным пасом.

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Спартак — Ростов

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