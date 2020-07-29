Пропустивший летнюю часть чемпионата-2019/20 Бауэр вернулся в «Арсенал»

Игроки тульского «Арсенала» приступили к подготовке к новому сезону, сообщается в официальном Instagram клуба.

Защитник Роберт Бауэр, пропустивший летнюю часть чемпионата-2019/2020, присоединился к команде. Игрок провел все это время с семьей за границей, куда уехал во время паузы из-за пандемии коронавируса.

С тульской командой не работают вратарь Юрий Лодыгин и испанский защитник Виктор Альварес. Их контракты истекли.

Занятия оружейникой проводит штаб Сергея Подпалого. Тренер принял команду 1 июля после отставки Игоря Черевченко с приставкой «исполняющий обязанности».

«Арсенал» в первом туре Тинькофф РПЛ сыграет 9 августа против «Ахмата».