Игрок «Оренбурга» Башич: «Мы расстроены результатом матча с «Зенитом»
Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный гол в этой встрече забил Клаудиньо.
«Мы расстроены результатом матча с «Зенитом», так как у нас были хорошие шансы взять очки. Мы могли как минимум сыграть вничью и взять одно очко. Во втором тайме мы хорошо прессинговали соперника, создали много хороших моментов, но не смогли забить. Сейчас сложный период, когда матчи идут через два дня на третий, но мы как следует подготовимся к игре против «Динамо». Сейчас нам надо идти шаг за шагом и набирать как можно больше очков в каждом матче, чтобы остаться в РПЛ», — цитирует Башича Metaratings.ru.
«Зенит» с 50 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У «Оренбурга» 26 баллов и 12-я позиция.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2