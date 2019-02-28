Барриос - о трансфере в "Зенит": "Все произошло очень быстро. Я сначала не поверил, когда узнал, что переход состоялся"

Новичок "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, как проходил переход в петербургский клуб. 25-летний колумбиец, ранее выступавший за "Боку Хуниорс", подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на 4,5 года.

– Все произошло очень быстро, – сказал Барриос в интервью пресс-службе клуба. – Я ни секунды не сомневался, когда поступило предложение от клуба. Я говорил президенту "Боки", что если поступит предложение от "Зенита", чтобы он оценил его и хорошо подумал о нем. Я знал, что это большой шаг вперед в моей карьере, подходящий момент для переезда в Европу. "Зенит" – лучшая команда в России, я могу хорошо здесь поработать, завоевать любовь болельщиков.

Есть забавная история о том, как я узнал, что переход состоялся. Шли переговоры, в тот день все должно было решиться, потому что в Южной Америке закрывалось трансферное окно. Команда играла в другом городе, мы готовились к выезду, но я не знал, еду я или нет. И тут, когда я сажусь в автобус, узнаю, что все решилось. Мне сказали, что я могу в ту же ночь отправиться в путь.

Я сначала не поверил, не знал, как шли дела в течение дня. Удивился, переспросил, действительно ли все так. Мне сказали, что да, все готово. И тогда я действительно сошел с автобуса, попрощался с ребятами, проводил их и отправился собирать чемодан.

Все о чемпионате России – здесь