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Баринов признался, что Семин не звонил ему после операции

28 августа 2020, 23:12
Юрий Семин и Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин и Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который в пятницу перенес операцию на крестообразной связки колена, признался, что бывший тренер команды Юрий Семин не звонил ему.

— Юрий Палыч не звонил мне. Да, я видел пост, который он оставил после травмы.

Операция шла около трех часов. Врач сказал, что я быстро восстановлюсь, — сказал Баринов во время прямого эфира в Instagram.

23-летний российский хавбек получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

В текущем сезоне футболист провел 5 матчей и забил один гол за железнодорожников.

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