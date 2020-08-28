Баринов признался, что Семин не звонил ему после операции
28 августа 2020, 23:12
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который в пятницу перенес операцию на крестообразной связки колена, признался, что бывший тренер команды Юрий Семин не звонил ему.
— Юрий Палыч не звонил мне. Да, я видел пост, который он оставил после травмы.
Операция шла около трех часов. Врач сказал, что я быстро восстановлюсь, — сказал Баринов во время прямого эфира в Instagram.
23-летний российский хавбек получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).
В текущем сезоне футболист провел 5 матчей и забил один гол за железнодорожников.
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