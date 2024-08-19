Баннер в поддержку жителей Курска вывесили на матче махачкалинского «Динамо» и «Ахмата»

На матче 5-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Ахматом» вывесили баннер в поддержку жителей Курска.

Игра проходит на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске.

«Курск, Кавказ с тобой», — говорится в тексте на баннере, который расположен на трибунах фанатов хозяев поля.

Матчем между «Динамо» и «Ахматом» завершается 5-й тур РПЛ. Перед игрой махачкалинцы с 2 очками занимали предпоследнее место в РПЛ. «Ахмат» с 3 баллами идет 14-м в турнирной таблице.