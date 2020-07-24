Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о своем отношении к баннеру, появившемуся на трибуне во время кубковой игры «Зенит» — «Спартак». На нем владелец спартаковского клуба Леонид Федун был изображен как герой сериала «Черное зеркало».

— Я не большой любитель сериалов. Те, кто смотрят, сказали, что это «ужас ужасный», — отметил Дюков. — Знаю, что «Зенит» проводит проверку. Идет расследование. В клубе мне говорили, что был согласован баннер, на котором был изображен стадион.

— Обращения в комитет по этике нет. Будет — рассмотрим. А КДК рассмотрел инцидент. Решение уже объявлено, оно есть на сайте РФС, — отметил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

Решение КДК следующее:

«За публичную демонстрацию зрителями оскорбительного баннера — оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и запретить ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург допуск зрителей на секторы D102 — D110 стадиона «Газпром Арена» на 1 (один) домашний матч в Кубке России по футболу условно. Установить для ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург испытательный срок 2 года с даты принятия настоящего решения». (Александр Бобров)