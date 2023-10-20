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Сегодня, 19:00

«Балтика» — «Краснодар»: время начала и где смотреть матч РПЛ

Матч РПЛ «Балтика» — «Краснодар» начнется 21 октября в 19.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Краснодар».
Фото ФК «Краснодар»

«Балтика» на своем поле примет «Краснодар» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу 21 октября, в субботу. Игра пройдет года на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Канал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию встречи «Балтика» — «Краснодар» 21 октября в прямом эфире. Начало — в 18.55.

Ключевые события встречи РПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Краснодар» продолжает уверенно лидировать в чемпионате России после 11 матчей. Отрыв быков от второго места и «Крыльев Советов» составляет 6 очков. «Балтика» располагается в зоне стыковых матчей на 13-м месте с 10 очками.

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:1.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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