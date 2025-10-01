«Балтика» разгромила «Акрон» в Кубке России

«Балтика» дома победила «Акрон» в матче 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.

Счет на 33-й минуте открыл форвард калининградцев Чинонсо Оффор. На 54-й минуте преимущество хозяев удвоил Натан Гассама. В концовке Тентон Йенне довел счет до разгромного.

Гости завершили игру вдесятером — на 69-й минуте вторую желтую карточку получил Денис Попенков.

«Балтика» (5 очков) поднялась на третье место в группе D. «Акрон» (5) уступает сопернику по дополнительным показателям и замыкает квартет.

В заключительном туре тольяттинцы 21 октября в гостях сыграют с ЦСКА, а «Балтика» 23 октября на выезде встретится с «Локомотивом».