Балахнин считает, что у ЦСКА больше шансов одержать победу в матче с «Уралом»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уралом».

«На этом этапе все может быть. ЦСКА сейчас на подъеме, а «Урал» последние три матча проиграл. Понятно, что по уровню игроков, наверное, ЦСКА выше, и, конечно, шансов у них гораздо больше. Хотя сейчас нет ни одной команды, которая не может не потерять очки», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет сегодня, 15 апреля. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.