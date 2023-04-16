Балахнин считает, что «Локомотив» заслужил победу над «Оренбургом»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал победу «Локомотива» над «Оренбургом» в матче 23-го тура чемпионата России (4:1).

«Я думаю, «Локомотив» заслужил разгромную победу, но «Оренбург» пытался до последнего сократить разницу в счете. «Локомотив» был точнее, мощнее. «Локомотив» тоже мог еще забить. Было много моментов. «Локомотив» выиграл заслуженно, он выглядел интересней «Оренбурга», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

После этого матча «Локомотив» поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Оренбург» идет восьмым, имея в активе 33 очка.