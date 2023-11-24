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Балахнин: «Фаворита в матче «Крылья Советов» — «Краснодар» нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

«Очень интересное противостояние. Самарцы сейчас хорошо выглядят и находятся на четвертом месте. «Железнодорожники» тоже рядом. Не скажу, что «крылышки» так высоко забрались не по делу, но все-таки «Локомотив» — более именитый. Хотя я бы назвал сейчас эти команды равными, судя по тому, как они выглядят. Фаворита нет. Это будет интересная игра. Победа гостей позволит догнать и даже обогнать самарцев, а если выиграют хозяева — то они сделают небольшой отрыв. Команде Осинькина все время приходится подтверждать свой уровень и мне интересно, как надолго их хватит», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина.

Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» состоится в субботу, 25 ноября. Начало встречи — 13.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005469615_balahnin_ural_mojet_otnyat_ochki_u_krasnodara_a_baltika_-_u_spartaka
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Балахнин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
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Рубин – Факел
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