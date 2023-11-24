Балахнин: «Фаворита в матче «Крылья Советов» — «Краснодар» нет»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

«Очень интересное противостояние. Самарцы сейчас хорошо выглядят и находятся на четвертом месте. «Железнодорожники» тоже рядом. Не скажу, что «крылышки» так высоко забрались не по делу, но все-таки «Локомотив» — более именитый. Хотя я бы назвал сейчас эти команды равными, судя по тому, как они выглядят. Фаворита нет. Это будет интересная игра. Победа гостей позволит догнать и даже обогнать самарцев, а если выиграют хозяева — то они сделают небольшой отрыв. Команде Осинькина все время приходится подтверждать свой уровень и мне интересно, как надолго их хватит», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина.

Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» состоится в субботу, 25 ноября. Начало встречи — 13.00 по московскому времени.