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Балахнин: «На прежнем уровне в «Ростове» играют Сако и Роналдо, остальные стали хуже»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал поражение команды в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

— Чтобы делать выводы, нужно посмотреть еще раз матч и подумать, — приводит слова Балахнина Metaratings.ru. — Первые впечатления — продолжение того, что было перед этим: ноль голов и пропускают. Четыре матча не могут забить, при том что попытались что-то поменять, но ничего не получилось.

— Что изменилось в «Ростове» по сравнению с прошлым сезоном?

— Да, может, как раз ничего и не изменилось? И в этом причина. Все адаптировались, все знают, привыкли, научились играть против «Ростова», и команде становится сложно. Изменилось то, что стали хуже играть, хуже отдаваться. Если говорить о том, что я вижу, на прежнем уровне сейчас играют два человека — Сако и Роналдо. Остальные стали играть хуже. Естественно, и команда стала играть похуже. В этом, наверно, и загвоздка.

«Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 12 очками — на девятой строчке.

Источник: Metaratings
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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