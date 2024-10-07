Балахнин: «На прежнем уровне в «Ростове» играют Сако и Роналдо, остальные стали хуже»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал поражение команды в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

— Чтобы делать выводы, нужно посмотреть еще раз матч и подумать, — приводит слова Балахнина Metaratings.ru. — Первые впечатления — продолжение того, что было перед этим: ноль голов и пропускают. Четыре матча не могут забить, при том что попытались что-то поменять, но ничего не получилось.

— Что изменилось в «Ростове» по сравнению с прошлым сезоном?

— Да, может, как раз ничего и не изменилось? И в этом причина. Все адаптировались, все знают, привыкли, научились играть против «Ростова», и команде становится сложно. Изменилось то, что стали хуже играть, хуже отдаваться. Если говорить о том, что я вижу, на прежнем уровне сейчас играют два человека — Сако и Роналдо. Остальные стали играть хуже. Естественно, и команда стала играть похуже. В этом, наверно, и загвоздка.

«Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 12 очками — на девятой строчке.