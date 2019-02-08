Бакаев - об уходе из "Спартака": "Я ушел в аренду, а молодые футболисты получили очень много шансов. Что ж, такова судьба"

Полузащитник "Арсенала" Зелимхан Бакаев в интервью "СЭ" рассказал, что после ухода Аттила Малфатти из штаба бывшего тренера "Спартака" Массимо Карреры ему казалось, что молодым игрокам будет сложно.

Он добавил, что ошибался: после его ухода в тульский клуб молодежь получила много шансов. Футболист также отметил, что такова его судьба и что сейчас он проводит лучшее время в своей карьере.

– В "Спартаке" в прошлом сезоне вы провели очень мало матчей. Проявить себя, от случая к случаю выходя на поле, наверное, невозможно?

– Считаю, что все же проявил себя и показал, что мне можно дальше доверять. Но не срослось.

– У вас или всей молодежи были беседы с Каррерой или его помощниками, они говорили, что в вашей игре хорошо, а в чем нужно прибавлять для регулярного попадания в состав?

– Когда в "Спартаке" были итальянские тренеры, Аттила Малфатти (специалист из системы "Ювентуса" входил в штаб Карреры в постчемпионском сезоне. – Прим. "СЭ") очень помогал молодым футболистам. Он нас и поддерживал, и работал дополнительно после тренировок. Со мной – над моей слабой правой ногой. Считаю, он здорово помог мне прибавить в этом компоненте.

Разговоров с Массимо как таковых не было, а после ухода Аттилы молодым, казалось, станет сложнее. Но вот я ушел в аренду, а молодые футболисты получили очень много шансов. Что ж, такова судьба. Я перешел в "Арсенал" и сейчас провожу лучшее время в своей карьере.

– Аренду из топ-клубов часто считают сигналом – на тебя не рассчитывают. В вашем случае как раз справедливо считать, что лучше уйти из "Спартака" на время и играть регулярно?

– Да, так и есть. В "Спартаке" очень сильный состав – легионеры, футболисты сборной России. Может, я бы сейчас и получал игровую практику, но не так много, а может, вообще бы не выходил на поле. Но аренда – хороший шаг для моего будущего. Я попал в очень сильную, играющую команду, с прекрасной философией. Вроде бы жалеть не приходится

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