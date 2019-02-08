Бакаев - о групповом чате "Арсенала": "Кононов скидывал много мотивирующих вещей. Сейчас он вышел из нашей группы"

Полузащитник "Арсенала" Зелимхан Бакаев в интервью "СЭ" рассказал о групповом чате команды, куда Олег Кононов скидывал видео и картинки, а также много мотивирующих вещей. Он также отметил, что тренер покинул чат после того, как возглавил "Спартак".

– В "Арсенале" при Кононове был командный чат, куда тренер отправлял в том числе мотивирующие цитаты. Можете привести примеры?

– Он скидывал видео и картинки. Много мотивирующих вещей показывал еще и на теории, чтобы лучше подготовить нас к матчам. Его инициатива – расставить по всей базе телевизоры, которые практически всегда были включены, там крутились ролики с нарезками наших удачных игровых действий. В раздевалке перед выходом на поле могли включить такое же видео.

Когда смотрели, был эмоциональный подъем. Понятно, перед матчем в любом случае есть хотя бы небольшой мандраж. Но когда смотришь на свои хорошие действия, сразу больше уверенности: "Я могу это сделать и играть очень хорошо". Это реально помогает.

– С видео понятно, а какие были картинки?

– О том, как достичь победы. Результат – это вершина, а на пути к нему – необходимые этапы, слова о правильном отношении к делу.

– Какова судьба чата? Кононов из него вышел?

– Группа существует и сейчас. В принципе, такие чаты, наверное, есть во всех командах. Думаю, Олег Георгиевич из нашего вышел. (Смеется.)

– Можете вспомнить самый долгий командный разбор от Кононова до и после матча?

– Возможно, до и после матча с ЦСКА, которому мы проиграли 0:3. И готовились вроде хорошо, и после игры долго разбирали. В принципе, ко всем матчам в этом плане подход одинаковый, каждая игра для нас была важна.

– У Карреры или других тренеров есть подобные фишки, как у Кононова?

– Командные чаты есть у всех, но не везде в них присутствуют тренеры. Олег Георгиевич и его штаб в нашем были.

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