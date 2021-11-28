Бакаев, Игнатов и Мозес не помогут «Спартаку» в матче с «Уфой»
«Спартак» отправился на матч 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» не в полном составе, сообщает 28 ноября официальный сайт клуба.
Помимо игроков, которые восстанавливаются от полученных ранее травм, на выездной матч не полетели Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов и Виктор Мозес.
Футболисты продолжат готовиться к следующим играм по индивидуальной программе, так как испытывают дискомфорт. Такое решение было принято совместно тренерским и медицинским штабами. В то же время Йоррит Хендрикс вернулся в строй и прилетел в Уфу вместе с командой.
Матч «Уфа» — «Спартак» состоится 29 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю