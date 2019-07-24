Баду рад стать частью победы за новую команду

Полузащитник "Спартака" Малкольм Баду прокомментировал победу "Спартака-2" над "Нижним Новгородом" в матче 4-го тура первенства Олимп-ФНЛ.

– Рад стать частью победы за новую команду, – сказал Баду в интервью пресс-службы клуба. – Есть ощущение, что я все-таки осваиваюсь. Но в целом ощущения отличные. Постепенно улучшаем взаимопонимание с партнерами. У меня сегодня был шанс отличится. Хороший момент был, я мог обработать, совершить лишнее касание. Не повезло, но думаю, что все голы еще впереди. Я счастлив, что мы победили, и что я принял в этом участие.

22-летний немецкий полузащитник является воспитанником "Вольфсбруга". Он привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии, выступал на чемпионате мира U-20 в 2017 году.