Бабаев рассказал, что ЦСКА выиграл конкуренцию в борьбе за Влашича у клубов из Италии и Турции

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал выкуп трансфера полузащитника "Эвертона" Николы Влашича. Он рассказал, что армейцы выиграли конкуренцию в борьбе за игрока у команд из Италии и Турции.

– У кого удалось выиграть конкуренцию в борьбе за Влашича?

– Не совсем корректно, наверное, называть клубы. Но это были команды из Италии и Турции. Достаточно серьезные, участники Лиги чемпионов. Так что действительно было непросто. Конечно, позиция самого футболиста, безусловно, сыграла очень важную роль. Мы рады, что в очередной раз при прочих равных игроки, причем даже легионеры, изъявляют желание выступать за ЦСКА. И, конечно, мы благодарны руководству "Эвертона" за то, что достаточно конструктивно и оперативно удалось договориться.

– "Эвертон" настаивал только на продаже игрока? Вариант с продлением аренды даже не рассматривался?

– Здесь дело не только в "Эвертоне". Сам Влашич по понятным причинам не лишком хотел находиться в бессрочных арендах. Все-таки нестабильность в такой ситуации не очень хорошо влияет на мотивацию футболиста, на его уверенность в завтрашнем дне. Поэтому мы тоже понимали, что новая аренда – крайний вариант и очень сложный. (Виталий Айрапетов)

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