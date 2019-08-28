Азмун весело будит Малкома. Видео, которое поднимет вам настроение
11:33
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился в Instagram видео, на котором он забавным образом будит своего одноклубника, нападающего Малкома.
В матче 5-го тура РПЛ с «Динамо» Малком получил мышечную травму, но скоро должен вернуться на поле. В 8-м туре питерцы на выезде сыграют со «Спартаком». Встреча состоится 1 сентября в 19.00.
Из инстаграма Азмуна pic.twitter.com/4d61FN4Kja— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) August 28, 2019
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020
Опрос
проголосовало: 5344Все опросы
Трансфер какого игрока в клуб РПЛ - наиболее значимый летом-2019?
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...