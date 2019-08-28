Азмун весело будит Малкома. Видео, которое поднимет вам настроение

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился в Instagram видео, на котором он забавным образом будит своего одноклубника, нападающего Малкома.

В матче 5-го тура РПЛ с «Динамо» Малком получил мышечную травму, но скоро должен вернуться на поле. В 8-м туре питерцы на выезде сыграют со «Спартаком». Встреча состоится 1 сентября в 19.00.

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