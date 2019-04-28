"Зенит" открыл счет в матче 26-го тура российской премьер-лиги с "Крыльями Советов".

На 9-й минуте встречи Сердар Азмун отправил мяч в пустые ворота после прострела Юрия Жиркова. Напомним, что форвард получил повреждение на разминке перед матчем.

Иранский форвард подвернул ногу и завалился на газон. Он не скрывал болевых ощущений, и врачам пришлось заморозить ему левый голеностоп. В итоге Азмун смог подняться и продолжить разминку и остался в составе.

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