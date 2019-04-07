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Азмун и Ракицкий - в старте "Зенита" на матч с "Локо"

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"Зенит" объявил состав на матч 22-го тура премьер-лиги против "Локомотива". С первых минут встречу начнет форвард Сердар Азмун и защитник Ярослав Ракицкий

Состав "Зенита": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Ригони, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Мусаев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотый. 

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. "Локо" с 38 баллами располагается на 4-й строчке.

"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

Локомотив - Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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