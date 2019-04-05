Ажиотаж вокруг приезда Роши в Бразилию. Фото

Приезд нападающего "Спартака" Педро Роша, которого арендовал "Крузейру", в Белу-Оризонти в четверг вызвал ажиотаж. Агент футболиста Бернард Хэмилтон поделился фотографией игрока в окружении журналистов в сториз своего Инстаграма.

Напомним, что 24-летний бразилец до конца года будет выступать за "шахтеров". Сделка была оформлена в скором порядке, так как в среду в Бразилии заканчивается срок трансферов игроков из-за пределов страны.

Клуб и ранее хотел заполучить игрока, но был не в состоянии платить 10 миллионов евро за игрока, которого красно-белые не хотели отдавать в аренду.

Роша в 2017 году перешел в "Спартак" из "Гремиу" за 12 миллионов евро, подписав контракт на 4 года. В текущем сезоне бразилец провел 8 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действиями.

"Крузейру" арендовал Педро Рошу у "Спартака" //

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