Азамат Мусагалиев о переходе Заболотного в «Спартак»: «Ему 34 года, желаю ему яркого завершения карьеры»

Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев поделился с «СЭ» мнением о переходе нападающего Антона Заболотного в московский клуб.

1 июля московский клуб объявил о подписании контракта с 34-летним форвардом на год.

«Трансфер Заболотного у меня пока никаких эмоций не вызывает. Я сейчас решил чуть атрофировать рецептор болельщика, который у меня срабатывал, когда кто-то из игроков приходил или уходил. Больше концентрируюсь теперь на том, что происходит на поле. Ему 34 года, желаю ему яркого завершения карьеры», — сказал Мусагалиев «СЭ».

В сезоне-2024/25 Заболотный выступал за «Химки», форвард забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за подмосковную команду во всех турнирах.

Ранее форвард играл в ЦСКА, «Сочи», «Зените», «Тосно», «Факеле», «Уфе», брянском «Динамо» и «Урале».