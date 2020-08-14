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Айртон троллит Урунова. Фото роскошных вещей и денег в раздевалке «Спартака»

14:25
Защитник «Спартака» Айртон. Фото Telegram Ильи Казакова
Защитник «Спартака» Айртон. Фото Telegram Ильи Казакова
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Журналист Илья Казаков опубликовал в своем Telegram-канале фото защитника «Спартака» Айртона из раздевалки красно-белых.

Бразильский футболист пародирует фотографию новичка московского клуба полузащитника Остона Урунова. Он ранее опубликовал в Instagram фото, на котором позирует с несколькими пакетами премиальных брендов — Louis Vuitton и Gucci.

Айртон собрал вокруг себя несколько сумок Louis Vuitton, а в руках держит купюры по пять тысяч рублей. Снимок сделан в раздевалке команды на «Открытие Арене».

Сегодня в 20.00 (мск) «Спартак» на своем поле примет «Ахмат» в матче 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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