Айртон троллит Урунова. Фото роскошных вещей и денег в раздевалке «Спартака»

Журналист Илья Казаков опубликовал в своем Telegram-канале фото защитника «Спартака» Айртона из раздевалки красно-белых.

Бразильский футболист пародирует фотографию новичка московского клуба полузащитника Остона Урунова. Он ранее опубликовал в Instagram фото, на котором позирует с несколькими пакетами премиальных брендов — Louis Vuitton и Gucci.

Айртон собрал вокруг себя несколько сумок Louis Vuitton, а в руках держит купюры по пять тысяч рублей. Снимок сделан в раздевалке команды на «Открытие Арене».

Сегодня в 20.00 (мск) «Спартак» на своем поле примет «Ахмат» в матче 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России.