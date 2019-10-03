Болельщики «Урала» признали полузащитника Рафала Августиняка лучшим игроком команды в сентябре, сообщает официальный сайт клуба. В минувшем месяце он отметился дебютным голом за команду.

Второе место в голосовании болельщиков занял полузащитник Отман Эль-Кабир, замкнул тройку еще один хавбек Юрий Бавин.

Контракт 25-летнего футболиста с уральским клубом будет действовать до 30 июня 2023 года. В 11 матчах он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Также он признавался лучшим в июле.

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