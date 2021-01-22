Авалу Шамханов: «Басаев в майке ЦСКА — фейк. Ему нельзя футбольную форму носить»
Авалу Шамханов, один из бывших руководителей ЦСКА, ставший героем рубрики «Разговор по пятницам», рассказал о том, какое давление оказывалось на клуб в 1999 году со стороны силовых структур.
— Директор базы в Ватутинках регулярно вызывал омоновцев в соседний дом Дадаханова. Вы тоже с ними соприкоснулись?
— Да, приходили ко мне в кабинет, устраивали обыски. По полдня копались в документах, мешали работать. Говорили: «Дай денег». Прямо так, внаглую. Я отвечал: «С какой стати?» — «Так вы же боевиков финансируете». Дошло до того, что ЦСКА в какой-то момент переименовали в ЧСКА — чеченский спортивный клуб армии.
— Была же фотография — Шамиль Басаев в майке ЦСКА...
— Это фейк!
— Рады слышать.
— Да сто процентов. Я вам расскажу, откуда эта история пошла. Приехал пацан из поселка, где проводился чемпионат Чечни. Я на свои деньги купил форму ЦСКА для сельской команды! Я работаю в ЦСКА — не форму же «Спартака» им отправлять?
— Трезво.
— Русланбек Хусаинов мгновенно ситуацию просчитал, как только узнал: «Ну и зачем ты это сделал? Кто будет форму надевать — и что потом скажут?»
— Оказался прав.
— Хотя Басаеву майку наверняка подрисовали в фотошопе. Ему нельзя футбольную форму носить.
— Почему?
— Должна быть ниже колен.
— Подбросить наркотики или оружие вам пытались?
— Неоднократно. Но у меня всегда были зашиты карманы.
— Ловко.
— В аэропорту, помню, был случай. В карман подкинуть не удалось, так попробовали в барсетку. Но я уже чувствовал, когда это могут сделать. Начеку был. Руками не прикасался.
— Страшно вам было, что просто посадят и все?
— Почему-то нет. Вообще не боялся. Знаю же — ничего не сделал!
— Дадаханов тоже «ничего не сделал». От уголовного дела не спасло.
— Вы правы. Но я не думал о плохом.
(Юрий Голышак, Александр Кружков)
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