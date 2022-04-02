«Атлетико» разгромил «Алавес», Суарес и Жоау Феликс оформили по дублю

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«Атлетико» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании разгромил «Алавес» со счетом 4:1.

По дублю оформили Луис Суарес и Жоау Феликс. В составе гостей отличился Гонсало Эскаланте.

«Атлетико» занимает третье место в таблице примеры. «Алавес» — 20-й.