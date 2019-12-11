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Ашот Хачатурянц — о приглашении иностранных арбитров в РПЛ: «Тактически это может быть правильно, но не может быть регулярной практикой»

20:13
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Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о возможности приглашать на матчи РПЛ иностранных арбитров.

— Сразу отвечу на предложение приглашать «варягов» на отдельные матчи, — цитирует Хачатурянца официальный сайт РФС. — Тактически это может быть правильно, чтобы урегулировать острые конфликты нейтральной кандидатурой. Но это не может быть регулярной практикой, так как мы должны решить стратегическую задачу — отстроить собственную систему судейства. Иначе говоря — можно и нужно привлекать иностранных специалистов, ничего зазорного в этом нет, но жить нужно своими силами.

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