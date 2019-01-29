Артем Ребров: "Зенит" и "Локомотив" - главные претенденты на чемпионство"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров считает главными претендентами на чемпионский титул "Зенит" и "Локомотив".

– Согласны с теми, кто считает, что в действиях "Спартака" уже просматриваются черты той игры, которую хочет поставить Олег Кононов?

– Согласен. Еще радует, что молодежь, которой сейчас немало в команде, понимает, чего от нее хочет тренер, и чувствует себя на поле вполне уверенно. Главное, что Рассказов, Глушенко, Миронов, Гулиев, Мелкадзе, Маслов, Умяров, Максименко, Игнатьев – ребята со спартаковским характером. Значит заиграют!

– "Зенит" не удивил?

– Если вы про поражения, то вряд ли в такое время их следует воспринимать, как трагедию. Да и начала подготовку команда Семака позднее всех. Быть может, он не стремится форсировать форму, и сейчас самое главное для питерцев подойти в боевом состоянии к февральскому матчу Лиги Европы с "Фенербахче".

– То есть вы по-прежнему считаете "Зенит" главным претендентом на чемпионское золото?

– Так же, как и еще одного участника турнира в Дохе – "Локомотив". Ну и, конечно, держим в уме "Краснодар" и ЦСКА.

Артем Ребров: "На третьем сборе буду вместе с командой"