Карпукас — о своем будущем: «В Турцию бы поехал, но смотря куда. Она бывает разной»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» ответил на вопрос о желании попробовать свои силы в Европе.

«Никакой официальной бумаги никогда не приходило. Но от агента я знаю, что были разговоры о Турции. И на этом, наверное, все. Не могу говорить точно, но вроде фигурировал «Галатасарай»... В Турцию бы поехал, но смотря куда. Она бывает разной. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» — это интересно. Поначалу слухи льстили, но сейчас уже нет. Столько слухов ходило про российских футболистов, но в итоге все оставались на своих местах. Понял, что на это все не надо обращать внимания», — сказал Карпукас «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний Карпукас провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей.