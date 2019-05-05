Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поздравил питерскую команду с досрочным чемпионством и пожелал "Арсеналу" попасть в Лигу Европы по итогам текущего сезона, сообщает группа Вконтакте Тульская область.

В 27-м туре чемпионата России петербургская команда сыграла на выезде вничью с "Ахматом"(1:1), а ее ближайший преследователь – "Локомотив" – уступил в гостях "Арсеналу" (0:2). После этого "Зенит" гарантировал себе золото премьер-лиги.

– "Зенит" хочу поздравить с чемпионством и с наступающим праздником. Болельщики "Арсенала" – потрясающие, я вас помню. Играть в Туле было одно удовольствие. Желаю команде выиграть Кубок России и попасть в Лигу Европы, – сказал Дзюба.