Дзюба: «Наше поколение должно не только помнить и чтить подвиг героев, но и передавать эту память детям»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба возложил цветы у Вечного огня и поздравил россиян с Днем Победы.

«С Днем Победы! Наше поколение должно не только помнить и чтить подвиг героев, но и передавать эту память своим детям. Великая страна! Великая Победа, которая всегда будет воодушевлять наши сердца и давать силы для новых достижений. С Великим праздником! Ура!!!» — написал Дзюба в своем Telegram-канале, прикрепив видео.

9 мая 2025 года отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Дзюба в сезоне-2024/25 сыграл за «Акрон» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.