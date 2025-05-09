Футбол
9 мая, 14:17

Дзюба: «Наше поколение должно не только помнить и чтить подвиг героев, но и передавать эту память детям»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба возложил цветы у Вечного огня и поздравил россиян с Днем Победы.

«С Днем Победы! Наше поколение должно не только помнить и чтить подвиг героев, но и передавать эту память своим детям. Великая страна! Великая Победа, которая всегда будет воодушевлять наши сердца и давать силы для новых достижений. С Великим праздником! Ура!!!» — написал Дзюба в своем Telegram-канале, прикрепив видео.

9 мая 2025 года отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Дзюба в сезоне-2024/25 сыграл за «Акрон» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Артем Дзюба
ФК Акрон
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Berkut-7

    Да, слишком много веселья в этот день как по мне, слишком много....

    10.05.2025

  • Berkut-7

    Много мы памяти напередавали со времён войны с НАполеоном? А после первой мировой чего не передавали? ТАм что не люди воевали и умирали ? Россия выбрала одну войну и слишком сильно на неё упор сделала ... и мне не очень нравится, что из Дня Победы сделали праздник наподобие Нового года , праздуем , веселимся, фейервекри , салюты , оливье и торты , вообще-то это на 50% скорбный праздник , а акция бессмертный полк это не празданичное шествие ни разу ,это по факту поминальная по жертвам ....как по мне День Победы это не парздник должен быть, а день воспоминаний , потому что слово праздник ассоциируется именно с весельем , лично у меня никакого веселья не возникает в этот день, особенно когда смотрю военные фильмы или хронику , у меян ощущение холода внутри от того, сколько безумной жестокости творилось в ту войну.

    10.05.2025

  • Ilya Gudman

    Бездарь опять хайпует , а идиоты опять кричат браво Артем )) Сумашедший дом в действии

    10.05.2025

  • Ilya Gudman

    да неа в собствееной голове щизоидной он там один возлагал , ему же нет равных в этом мире по его мнению )) Он один все знает , все может и самый умный , никто не достин стоять рядом с ним ))

    10.05.2025

  • Ilya Gudman

    Опять вздрочнул дебилкин ?)

    10.05.2025

  • ГрИН

    пипец, дрочи шка теперь будет нас учить как детей воспитывать!!??((

    09.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    Артем...и тебя с праздником Великой Победы!!!

    09.05.2025

  • неужели? ДЗЮБА,ТЫ НЕ БЕЗНАДЕЖЕН! за ТАКИЕ слова я прощаю тебе многое. растешь в моих глазах! ФОРУМЧАНЕ,ВСЕХ СО СВЯТЫМ,ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ! УРА,УРА,УРА!!!

    09.05.2025

  • andy1962

    Молодец Артем. Победа на самом деле Великая и Священная. Смущает только то, что в последнее время больше говорят не о доблести и славе, а о скорби, жертвах и тд.

    09.05.2025

  • Apei

    а он вместе с остальными главами государств цветы возлагал?

    09.05.2025

  • Джон Сильвер

    В кои-то веки согласен с Дзюбой. ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!

    09.05.2025

