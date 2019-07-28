Артем Дзюба: "Просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков – он в футболе не разбирается"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы над "Оренбургом" (2:0) в матче 3-го тура чемпионата России пошутил по поводу решения бывшего игрока питерской команды, эксперта на ТВ Андрея Аршавина, который назвал голкипера Андрея Лунева лучшим игроком встречи, сообщает официальный сайт сине-бело голубых.

Дзюба отметился голом и голевой передачей в игре с "Оренбургом".

"Тяжелое поле, очень твердое, – приводит слова Дзюбы пресс-служба "Зенита". – Спину схватило и заднюю поверхность бедра немножко. Тяжело с моими габаритами играть на искусственном поле. Нужно избавляться от искусственных полей, потому что это безобразие.

Неделю назад у меня была сильная ангина, болело горло. Сейчас уже хорошо. Главное – победили, очень трудный матч. Рад за Андрюху Лунева, потому что его признали лучшим сегодня. Мне кажется, что для него это было очень важно. Сегодня он провел потрясающий матч. Главное – победили. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков – он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой".

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