Артем Дзюба: "На стандартную футболку уходит 16 пластиковых бутылок? Думаю, на мою ушло 22!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на презентации новой игровой формы на сезон-2019/20 ответил на вопросы журналистов.

– Белая форма мне нравится больше, – отметил Дзюба, – она лучше бросается в глаза. Надеюсь, она будет фартовой. Было бы здорово, если бы весь стадион сидел в наших цветах, как это бывает в НХЛ – играет "Нэшвилл" и вся арена желтая.

Не верю в то, что современные майки забирают пот. Да, производитель вкладывает много труда в технологии, но когда играешь – думаешь, как бы быстрее снять майку. Стараемся менять их в перерыве – они очень мокрые. На стандартную футболку уходит 16 пластиковых бутылок? Думаю, на мою ушло 22! (Егор Бычков)